Фасад здания на Первомайском проспекте перекрасили без согласования с мэрией

В Рязани фасад здания на Первомайском проспекте перекрасили не согласовав с мэрий. Соответствующее сообщение администрации города опубликовала группа «RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ».

На изменение цвета части стены, выходящей на центральную улицу города, ранее обратили внимание пользователи соцсети.

Администрация Рязани проинформировала собственника нежилых помещения на Первомайском проспекте, 35 о нарушении правил благоустройства города. Покраска стены в серый цвет не согласована документально.

Нарушение выявлено и по линии инспекции по охране объектов культурного значения.