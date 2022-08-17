7info

Фасад здания на Первомайском проспекте перекрасили без согласования с мэрией

В Рязани фасад здания на Первомайском проспекте перекрасили не согласовав с мэрий. Соответствующее сообщение администрации города опубликовала группа «RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ».

На изменение цвета части стены, выходящей на центральную улицу города, ранее обратили внимание пользователи соцсети.

Администрация Рязани проинформировала собственника нежилых помещения на Первомайском проспекте, 35 о нарушении правил благоустройства города. Покраска стены в серый цвет не согласована документально.

Нарушение выявлено и по линии инспекции по охране объектов культурного значения.

Фасад здания на Первомайском проспекте перекрасили без согласования с мэрией
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7