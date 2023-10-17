ФАС предложила ввести механизм предупреждения за нарушение закона «О рекламе»

В России предлагают ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона «О рекламе». В том числе к ним относятся отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции, противопоказаний у лекарств. Такой законопроект подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС), подтвердили «Известиям» в организации.

«Предупреждение — это инструмент „мягкого права“, который уже хорошо себя зарекомендовал в антимонопольном законодательстве. Он направлен на снижение административной нагрузки на бизнес и профилактику нарушений. Выдача предупреждений будет возможна в случаях, когда нарушения не связаны с обманом и введением в заблуждение потребителей», — пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

Там отметили, что нарушения, за которые предлагается выдавать предупреждения, «не относятся к числу наиболее частых, при этом предлагаемые изменения будут направлены на профилактику таких нарушений». В ФАС также подчеркнули, что дело по признакам нарушения законодательства о рекламе будет возбуждаться только в случае неисполнения предупреждения.

Кроме того, служба считает целесообразным на законодательном уровне уточнить, какая информация не относится к рекламе.

«Согласно законопроекту, рекламой не будут признаваться опросы общественного мнения и упоминания о товаре, его изготовителе или продавце, которые сами по себе не являются сведениями рекламного характера и органично интегрированы в произведения науки, литературы, искусства или в иной результат интеллектуальной деятельности», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что в законопроект вошли и другие ранее подготовленные службой предложения.