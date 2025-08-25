Фармацевты опровергли введение больших штрафов за несообщение о дешевых аналогах лекарств

В последние дни в СМИ активно обсуждается новость о том, что с 1 сентября фармацевтов будут штрафовать на огромные суммы за то, что они не рассказывают покупателям о дешёвых аналогах лекарств. Эта информация не соответствует действительности, заявила ТАСС Виктория Преснякова, директор СРО «Ассоциация независимых аптек».

Никаких новых штрафов

По словам эксперта, с 1 сентября в отрасли действительно произойдут изменения, но они касаются в основном правил хранения и продажи препаратов. Никакого нового наказания «за молчание» не будет. Речь идёт лишь об уточнениях в уже действующих правилах.

Преснякова подчеркнула, что обязанность информировать покупателей о более дешёвых аналогах существовала и раньше. Она была закреплена в предыдущих правилах аптечной практики.

Реальный размер штрафа

Заявление о штрафах в размере от 100 до 200 тысяч рублей ранее сделал доцент Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин. Преснякова объяснила, что это ошибка.

По её словам, реальная ответственность за такое нарушение — это предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей. Эксперт отметила, что СМИ ошибочно приравняли это к «грубому нарушению», которое, согласно закону, создаёт угрозу жизни и здоровью людей. Отсутствие информации о дешёвом аналоге явно не подпадает под эту категорию.

В заключение глава ассоциации добавила, что грамотный фармацевт всегда предложит покупателю несколько вариантов. При этом подчеркнула, что в условиях большой очереди у специалиста не всегда есть время на подробную консультацию.