ФАП в деревне Сиверка Касимовского района отремонтируют по гарантии

Подрядчик в рамках гарантийных обязательств устранит недочёты капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в деревне Сиверка Касимовского района. Об этом во время заседания правительства Рязанской области рассказал заместитель министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

Губернатор Павел Малков рассказал о жалобе пользователя соцсети на входную группу медучреждения и батарею отопления.

По словам замминистра, гарантийный срок — 5 лет. Недостатки устранят. Подрядчик начал штукатурить пристройку, батарея работает, но не вписывается эстетически в интерьер.