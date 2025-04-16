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Фото: t.me/shot_shot
Новости России

Фанаты Паши Техника разрисовали мурал с изображением Виктора Цоя в Петербурге

Алексей Самохин

Фанаты Паши Техника разрисовали и заклеили мурал с изображением Виктора Цоя в Санкт-Петербурге.

По данным SHOT, неизвестные поклонники рэпера испортили портрет лидера группы «Кино», расположенный в сквере имени Виктора Цоя. Вандалы не только разрисовали изображение, но и наклеили поверх него фотографию Паши Техника в маске обезьяны.

Местные жители в социальных сетях требуют найти и наказать виновных, называют их действия вандализмом и проявлением неуважения к памяти музыканта.

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Ранее поклонники Паши Техника уже осквернили «стену Цоя» на Арбате в Москве, нанеся граффити с его именем. Однако активисты из «Тайного общества художников» закрыли эту надпись плакатами с изображением Виктора Цоя.

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