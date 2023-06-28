Рак легкого продолжает занимать лидирующие позиции среди всех онкологических заболеваний не только в России, но и во всем мире. Вокруг рака легкого и методов его лечения сформировались некоторые заблуждения, которые порой могут нанести значительный вред здоровью пациентов. Поэтому каждому человеку важно знать некоторые факты о раке легких.

Факт №1 – практически все случаи рака легкого диагностируются на поздних стадиях. Причина такой поздней диагностики кроется в том, что на первых стадиях рак легких протекает бессимптомно или же с неспецифическими признаками. Характерные симптомы для рака легкого действительно возникают на поздних стадиях, поэтому так важно при различных инфекционных, аллергических заболеваниях как можно раньше выявить причину возникновения таких симптомов, особенно, если они длятся больше трех недель.

Факт №2 – рак легкого поддается лечению. Заблуждение о том, что рак легкого – это страшное и неизлечимое заболевание сложилось еще очень давно, тогда, когда люди с таким диагнозом проживали едва и год. В настоящее время уже усовершенствованы методы лечения рака, такие как лекарственное обеспечение, хирургия, лучевая терапия. Современное лечение позволяет не только увеличить продолжительность жизни, но и вернуть пациента к активной жизни.

Факт №3 – раком легких заболевают не только те люди, которые курят. Курение действительно является важным фактором в возникновении рака легких. Однако, рак легкого может возникнуть и у тех людей, которые в своей жизни ни разу не курили. Это может объясняться тем, что у человека произошли поломки на уровне генов, у человека имеется отягощённая наследственность (если есть или были ближайшие родственники с таким заболеванием), если человек работает с вредными веществами на производстве и другими причинами.

Факт №4 – раком легкого нельзя заразиться от другого человека. Рак легкого является неинфекционным заболеванием, которое возникает под действием различных факторов. На данный момент неизвестно о вирусных заболеваниях, которые могли бы провоцировать рак легкого.

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Романова Алёна Андреевна