«Фабрика офисных процессов» прошла сертификацию ФЦК

31 октября в министерстве экономического развития Рязанской области состоялась церемония вручения Региональному центру компетенций Агентства развития бизнеса сертификата, удостоверяющего, что учебно-тренировочная «Фабрика офисных процессов» с процессом «Закупочная деятельность» прошла сертификацию и соответствует методическим рекомендациям Федерального центра компетенций. Сертификат вручил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.
Обучение на учебной площадке проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда».
Директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов отметил, что специалисты Регионального центра компетенций оказывают практическую и методическую помощь предприятиям региона, обучают персонал системному планированию производственных процессов с целью улучшения производительности труда. В этом помогают тренинги для сотрудников компаний на «Фабрике процессов».
Эта технологическая площадка, где в режиме реальных задач сотрудники предприятий учатся устранять потери, внедрять улучшения и экономить время и другие ресурсы.
На сегодняшний день тренинг на «Фабрике процессов» прошли почти 2 тысячи сотрудников промышленных предприятий. Теперь здесь будут проходить обучение еще и офисные сотрудники, что даст возможность сотрудникам организаций соцсферы, управленческим кадрам при помощи тренеров РЦК улучшить эффективность своей работы.