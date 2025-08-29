Пятница, 29 августа, 2025
14.2 C
Рязань
Общество

Ежевика из Рязанской области появилась на московских ярмарках

Алексей Самохин
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

На московских ярмарках появился свежий урожай ежевики. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в этом году ягода особенно крупная и сочная. Её привозят из разных регионов, в том числе и из Рязанской области.

Ежевика отличается многогранным вкусом, сочетая медовую сладость с лёгкой кислинкой и терпкостью. Её легко отличить по глубокому фиолетовому, почти чёрному цвету. В отличие от малины, она не полая внутри и продаётся вместе с белой сердцевиной.

Эта ягода содержит рекордное количество антиоксидантов — антоцианов, а также витамины C, K и группы B, что делает её ценным продуктом для поддержания здоровья.

На Руси ежевику называли «глухой малиной» и не только ели свежей, но и сушили, варили кисели и добавляли в чай. 

После покупки ягоду лучше сразу съесть или приготовить, так как она не хранится долго даже в холодильнике.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Погода

Рязанцам пообещали июльскую погоду и аномальное тепло

Лето не хочет уходить: как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца августа почти на всей территории страны будет держаться аномально тёплая погода.
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.

Последние новости

Общество

С 1 сентября рязанцы смогут защититься от мошенников с помощью «второй руки»

Механизм будет распространяться на денежные переводы (включая переводы с карт и через Систему быстрых платежей), а также на снятие наличных.
Интересное

Священник рассказал, можно ли уйти из семьи, если полюбил другую женщину

Мужчина, который прожил с женой 13 лет и имеет ребёнка, признался священнику, что любит другую женщину, с которой был знаком до брака.
Новости Касимова

«Тягостное впечатление» и «приятно посмотреть»: губернатор Малков сравнил Касимов 3 года назад и сейчас 

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Касимовский округ и рассказал в своём Telegram-канале об итогах поездки. По словам главы региона, город «здорово изменился» и продолжает развиваться.
Происшествия

Губернатор Малков прокомментировал ситуацию с уничтожение беспилотников в Рязанской области

Силы ПВО уничтожили над регионом два вражеских дрона.
Новости России

«Страна души»: что пошло не так с отдыхом в Абхазии и почему туристы недовольны

В Абхазии продолжают бороться с «россиянами-нищебродами»
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал про благоустройство ЦПКиО и набережной в Рязани

Рязань ждут масштабные изменения. Павел Малков во время прямого эфира из Касимова рассказал о планах по благоустройству города.
Новости России

Приставы начали изымать имущество иноагента Покровского* — SHOT

По информации телеграм-канала, музыкант не оплатил около 250 тысяч рублей налогов. Сейчас налоговая и приставы пытаются найти его активы, чтобы арестовать и изъять.
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал о благоустройстве дворов в Рязани 

По словам губернатора, в этом году в городе планируется отремонтировать 27 дворовых территорий, в том числе в рамках программы формирования современной городской среды.