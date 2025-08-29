Ежевика из Рязанской области появилась на московских ярмарках

На московских ярмарках появился свежий урожай ежевики. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в этом году ягода особенно крупная и сочная. Её привозят из разных регионов, в том числе и из Рязанской области.

Ежевика отличается многогранным вкусом, сочетая медовую сладость с лёгкой кислинкой и терпкостью. Её легко отличить по глубокому фиолетовому, почти чёрному цвету. В отличие от малины, она не полая внутри и продаётся вместе с белой сердцевиной.

Эта ягода содержит рекордное количество антиоксидантов — антоцианов, а также витамины C, K и группы B, что делает её ценным продуктом для поддержания здоровья.

На Руси ежевику называли «глухой малиной» и не только ели свежей, но и сушили, варили кисели и добавляли в чай.

После покупки ягоду лучше сразу съесть или приготовить, так как она не хранится долго даже в холодильнике.