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Фото: Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik
Общество

Ежевика, Ероха и Ермак прибыли на службу в УФСИН по Рязанской области

Анастасия Мериакри

На службу в УФСИН России по Рязанской области прибыли 3 щенка породы немецкая овчарка, выращенных в племенном питомнике. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Ежевика, Ероха и Ермак встанут в скором будущем на защиту интересов государства, выполняя особо важные задачи по выбранному для них направлению. Впереди у щенков социальная адаптация среди своих старших товарищей, многоразовое кормление приготовляемыми кормами, занятия по расписанию и много интересного.

Щенков подбирали для молодых специалистов-кинологов с учетом рекомендаций специалистов племенного питомника.

Ежевика, Ероха и Ермак прибыли на службу в УФСИН по Рязанской области Ежевика, Ероха и Ермак встанут в скором будущем на защиту интересов государства, выполняя особо важные задачи по выбранному для них направлению. Впереди у щенков социальная адаптация среди своих старших товарищей.
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