Ежевика, Ероха и Ермак прибыли на службу в УФСИН по Рязанской области

На службу в УФСИН России по Рязанской области прибыли 3 щенка породы немецкая овчарка, выращенных в племенном питомнике. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Ежевика, Ероха и Ермак встанут в скором будущем на защиту интересов государства, выполняя особо важные задачи по выбранному для них направлению. Впереди у щенков социальная адаптация среди своих старших товарищей, многоразовое кормление приготовляемыми кормами, занятия по расписанию и много интересного.

Щенков подбирали для молодых специалистов-кинологов с учетом рекомендаций специалистов племенного питомника.