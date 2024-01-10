Среда, 10 января, 2024
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Ежегодный рязанский зимний рыбатлон пройдет 27 января

7info
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В субботу 27 января с 12:00 пройдет рязанский этап Всероссийских соревнований по зимнему рыбатлону. Место действия — 3-й Борковской карьер. Как всегда, в команде – рыбак и лыжник, как всегда, участие – бесплатное и очень много призов. Регистрация команд уже идет на главной странице сайта rybatlon.ru.

К участию в соревнованиях приглашаются абсолютно все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. Рыбаки могут использовать любую наживку, кроме живца. За полтора часа отведенного времени после старта рыбак должен поймать две любые рыбы, а лыжник – пробежать свободным стилем два круга по полтора километра. Между рыбаком и лыжником несколько раз происходит передача эстафеты в специально обозначенном эстафетном коридоре.

Призов по рыбатлонной традиции будет очень много – от глубиномера и больших пицц до всевозможных рыболовных аксессуаров и сертификатов. Для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами.

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте» https://vk.com/rybatlon. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание чемпионата по зимнему рыбатлону-2024:

12:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

13:00 – старт

14:30 – завершение ловли, штрафной круг

15:00 – награждение.

Возрастное ограничение: 6+.

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