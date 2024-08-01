Четверг, 1 августа, 2024

Евросоюз вводит первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Евросоюз сделал исторический шаг в регулировании сферы искусственного интеллекта (ИИ), введя в действие первый в мире всеобъемлющий закон, регулирующий эту область. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной целью является обеспечить безопасность и основные права людей при использовании систем ИИ, сделать работу систем более понятной и контролируемой, а также предотвратить дискриминацию и злоупотребления при применении. Системы ИИ будут классифицироваться по уровню риска, который они представляют.

Запрещено использование систем нейросети, представляющих неприемлемый риск для безопасности, манипулирующих людьми или эксплуатирующих их уязвимости. Будут введены ограничения на биометрическую идентификацию. Строго ограничено использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах. Системы должны находиться под строгим контролем человека.

Европейский закон об ИИ устанавливает важный прецедент для всего мира, демонстрируя необходимость регулирования развития и применения искусственного интеллекта.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанская область вошла в топ-5 регионов России по перспективам трудоустройства

В Рязани стартовал проект «День муниципалитета»

Исторический центр Касимова благоустраивают по чертежам начала XIX века архитектора Ивана Гагина

ГК «Зелёный сад» приглашает партнёров на фестиваль

Часть пешеходного маршрута в Рязани будет проходить под железной дорогой

В Касимовском районе остановили 61-летнего водителя вездехода без прав

Возле развлекательного комплекса «В некотором царстве» в Рязани произошла авария

Названы самые «читающие» районы Рязанской области

Предтечи улицы Праволыбедской  

Амбассадором «М5 Молл» станет победитель «Битвы блогеров»

В Рязанской области завершают ремонт дороги, связывающей Клепиковский и Касимовский районы

Более миллиона тонн зерна собрали рязанские аграрии