Евросоюз вводит первый в мире закон о регулировании искусственного интеллекта

Евросоюз сделал исторический шаг в регулировании сферы искусственного интеллекта (ИИ), введя в действие первый в мире всеобъемлющий закон, регулирующий эту область. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной целью является обеспечить безопасность и основные права людей при использовании систем ИИ, сделать работу систем более понятной и контролируемой, а также предотвратить дискриминацию и злоупотребления при применении. Системы ИИ будут классифицироваться по уровню риска, который они представляют.

Запрещено использование систем нейросети, представляющих неприемлемый риск для безопасности, манипулирующих людьми или эксплуатирующих их уязвимости. Будут введены ограничения на биометрическую идентификацию. Строго ограничено использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах. Системы должны находиться под строгим контролем человека.

Европейский закон об ИИ устанавливает важный прецедент для всего мира, демонстрируя необходимость регулирования развития и применения искусственного интеллекта.