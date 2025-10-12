Европейский антициклон и дожди: погода в Рязанской области на следующей недели

На следующей неделе с 13 октября по 19 октября жителям Рязанской области пообещали дождливую погоду. К концу предстоящей недели ожидается вытеснение циклонических вихрей обширным европейским антициклоном, впрочем, он может повернуться к нам более теплой стороной, но пока такой сценарий не просматривается.

Согласно данным Гидрометцентра, в Рязанской области в понедельник, 13 октября, ожидается облачность, небольшой дождь. Вероятность осадков составляет 95%. Температура воздуха днем достигнет +7°C, ночью температура воздуха опустится до +3°C. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. Скорость ветра 5 м/с.

Во вторник, 14 октября, жителей Рязанской области ждут кратковременные дожди, облачно. Вероятность осадков — 67%. Температура воздуха в тени днём будет до +8°C. Ночью температура опустится до +2°C. Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст. Скорость ветра будет 4 м/с.

Дождь вновь придет в область в среду, 15 октября, его вероятность 59%. Температура воздуха днём до + 7°C, ночью до + 2°C. Атмосферное давление будет до 747 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.

В четверг, 16 октября, сохранится дождливая погода, вероятность осадков — 83%. Температура воздуха днём до +7°C, ночью до + 2°C. Атмосферное давление не изменится — 747 мм рт. ст. Скорость ветра — 2 м/с.

В пятницу, 17 октября, временами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днём поднимется до + 10°C, ночью достигнет +5°C. Атмосферное давление немного поднимется — 748 мм рт. ст. Скорость ветра — 5 м/с.

Дождь даст рязанцам небольшую передышку. В субботу, 18 октября, осадков не прогнозируется. Температура воздуха днём до + 11°C, ночью до + 4°C. Атмосферное давление до 752 мм рт. ст. Скорость ветра — 5 м/с.

К концу следующей недели ожидается вытеснение циклонических вихрей обширным европейским антициклоном, но это лишь укрепит низкий температурный фон. В воскресенье, 19 октября, переменная облачность. Температура днем достигнет +7°C. Атмосферное давление поднимется до 762 мм рт. ст. Скорость ветра — 5 м/с.