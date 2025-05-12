Европейская косуля из Окского заповедника готовится сменить зимнюю шубку на летнюю

Европейская косуля меняет зимнюю шубу на летнюю. Об особенности окраса животного рассказала старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова.

Косуля сменила сероватую зимнюю шубку. Уже намечается летний наряд веселой расцветки. Скоро косули станут почти такими же рыжими, как новорожденные лосята.

«Всё это не просто так, а для маскировки. Это зимой выгодно быть бледным, как сухие травы на лугу. А летом на цветущем лугу проще замаскироваться, если ты яркий и красивый», — отметила эксперт.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info