Понедельник, 12 мая, 2025
7 C
Рязань
Экология, природа, животные

Европейская косуля из Окского заповедника готовится сменить зимнюю шубку на летнюю

Анастасия Мериакри

Европейская косуля меняет зимнюю шубу на летнюю. Об особенности окраса животного рассказала старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова.

Косуля сменила сероватую зимнюю шубку. Уже намечается летний наряд веселой расцветки. Скоро косули станут почти такими же рыжими, как новорожденные лосята. 

«Всё это не просто так, а для маскировки. Это зимой выгодно быть бледным, как сухие травы на лугу. А летом на цветущем лугу проще замаскироваться, если ты яркий и красивый», — отметила эксперт.

Европейская косуля из Окского заповедника готовится сменить зимнюю шубку на летнюю Уже намечается летний наряд веселой расцветки. Скоро косули станут почти такими же рыжими, как новорожденные лосята. 
Европейская косуля из Окского заповедника готовится сменить зимнюю шубку на летнюю Уже намечается летний наряд веселой расцветки. Скоро косули станут почти такими же рыжими, как новорожденные лосята. 

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.