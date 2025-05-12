Европейская косуля из Окского заповедника готовится сменить зимнюю шубку на летнюю

Европейская косуля меняет зимнюю шубу на летнюю. Об особенности окраса животного рассказала старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова.
Косуля сменила сероватую зимнюю шубку. Уже намечается летний наряд веселой расцветки. Скоро косули станут почти такими же рыжими, как новорожденные лосята.
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