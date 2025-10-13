Брюссель разработал механизм, который позволит изъять замороженные российские средства и направить их на финансирование Киева. Реализовать задумку прямо сейчас не получится, но временные рамки уже определены. Об этом сообщает издание «Царьград».

Европа не может успокоиться

Заблокированные средства нашей страны не дают покоя западным столицам, щедро снабжающим киевские власти оружием и финансами. Руководители враждебных государств неоднократно подталкивали европейскую бюрократию к тому, чтобы перебросить российские средства украинской стороне, прикрываясь разнообразными формулировками. Однако пока бесцеремонность Евросоюза, похоже, не достигла критической отметки.

Некоторые европейские руководители убеждены: прямая транспортировка российских средств украинской стороне создаст правовые препятствия. Даже глава Франции Эммануэль Макрон, насквозь пропитанный антироссийскими настроениями, признавал — подобный шаг противоречит нормам международного права.

Пока боятся действовать напрямую

На данный момент у Евросоюза хватает решимости только на перечисление Украине прибыли от российских средств. В текущем году киевская администрация получила от ЕС несколько финансовых выплат общим объёмом 14 миллиардов евро. Но этого оказалось недостаточно.

Сегодня стало ясно: в Европе нашли способ присвоить российские деньги.

Замысел таков: Брюссель выждет, пока европейские лидеры достигнут единства по теме изъятия российских средств, и запустит процесс финансирования Украины. Временные ориентиры обозначены: агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщает — ЕС планирует подготовить правовой документ о предоставлении займа Украине ко второму кварталу 2026-го. Правда, для воплощения замысла европейским президентам необходимо выработать единую позицию на октябрьской встрече.

Бельгия тоже сомневается

«Как только оно [соглашение] будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года», — цитирует издание.

Примечательно, что даже Бельгия настроена скептически к идее конфискации российских средств. А ведь именно на счетах бельгийской компании Euroclear находятся основные заблокированные средства России — около 200 миллиардов евро.

Любопытно, что в Евросоюзе уже изобрели обоснование, которое якобы легитимизирует конфискацию российских активов. Средства намерены отправлять Киеву в счёт грядущих «репараций», которые Россия якобы обязана выплатить Украине.

Наш МИД уже высказался по этому поводу. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в разговоре с РИА Новости подчеркнул: требования репараций от России — чистая демагогия.