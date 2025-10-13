Понедельник, 13 октября, 2025
Европейцы готовят кражу русских денег и уже нашли лазейку

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Брюссель разработал механизм, который позволит изъять замороженные российские средства и направить их на финансирование Киева. Реализовать задумку прямо сейчас не получится, но временные рамки уже определены. Об этом сообщает издание «Царьград».

Европа не может успокоиться

Заблокированные средства нашей страны не дают покоя западным столицам, щедро снабжающим киевские власти оружием и финансами. Руководители враждебных государств неоднократно подталкивали европейскую бюрократию к тому, чтобы перебросить российские средства украинской стороне, прикрываясь разнообразными формулировками. Однако пока бесцеремонность Евросоюза, похоже, не достигла критической отметки.

Некоторые европейские руководители убеждены: прямая транспортировка российских средств украинской стороне создаст правовые препятствия. Даже глава Франции Эммануэль Макрон, насквозь пропитанный антироссийскими настроениями, признавал — подобный шаг противоречит нормам международного права.

Пока боятся действовать напрямую

На данный момент у Евросоюза хватает решимости только на перечисление Украине прибыли от российских средств. В текущем году киевская администрация получила от ЕС несколько финансовых выплат общим объёмом 14 миллиардов евро. Но этого оказалось недостаточно.

Сегодня стало ясно: в Европе нашли способ присвоить российские деньги.

Замысел таков: Брюссель выждет, пока европейские лидеры достигнут единства по теме изъятия российских средств, и запустит процесс финансирования Украины. Временные ориентиры обозначены: агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщает — ЕС планирует подготовить правовой документ о предоставлении займа Украине ко второму кварталу 2026-го. Правда, для воплощения замысла европейским президентам необходимо выработать единую позицию на октябрьской встрече.

Бельгия тоже сомневается

«Как только оно [соглашение] будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года», — цитирует издание.

Примечательно, что даже Бельгия настроена скептически к идее конфискации российских средств. А ведь именно на счетах бельгийской компании Euroclear находятся основные заблокированные средства России — около 200 миллиардов евро.

Любопытно, что в Евросоюзе уже изобрели обоснование, которое якобы легитимизирует конфискацию российских активов. Средства намерены отправлять Киеву в счёт грядущих «репараций», которые Россия якобы обязана выплатить Украине.

Наш МИД уже высказался по этому поводу. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в разговоре с РИА Новости подчеркнул: требования репараций от России — чистая демагогия.

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Новости России

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Стало известно, что 12 октября прекратились масштабные поисковые мероприятия с привлечением добровольцев. Операцию будут вести исключительно профессиональные спасательные бригады.

Карина Разумовская, Ирина Пегова и Павел Трубинер сыграют в новом детективе «Здесь все свои»

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело.

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.

Движение автомобилей перекроют на три дня на железнодорожной станции Рыбное

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности.

Сараевские рыбоводы завоевали 20 золотую медаль на агропромышленной выставке

Директор рыбхоза отметил, что эта награда стала результатом слаженной работы всего коллектива и стимулом для дальнейшего развития.

Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю снизилась на 12,5%

В рамках продолжающейся кампании против гриппа было привито 41,9% взрослых от запланированного числа и 65,9% детей.

Сотрудница микрокредитной компании в Рязани оформила кредит на клиента без его ведома и потратила деньги

Полученные незаконным путем денежные средства подозреваемая использовала по своему усмотрению.

Виталий Артемов поздравил участницу ВОВ Анастасию Степовую с 97-летием

В 1941 году 13-летней девочкой она ушла в партизанский отряд. Там работала санитаркой.

Мир сузился до боли в шее и отчаяния в сердце: в ОКБ помогли мужчине с цервикальной дистонией

Всё началось в июле 2023 года. Сквозняк, резкий поворот, и всё: «голова пациента больше ему не подчинялась».

Рязанский театр кукол представляет Россию на Международном фестивале в Алматы

III Международный фестиваль театров кукол «Almaty Puppet Festival» собрал 15 театральных коллективов и 150 мастеров искусства.

Врачи спасли пожилую рязанку, у которой резко упало давление на поминках мужа

Сильные переживания и стресс негативно сказались на её и без того слабом здоровье. Во время поминального застолья женщина потеряла сознание.

Организатор и курьеры интернет-магазина наркотиков предстанут перед судом в Рязани

На улице Дачной в Рязани полицейские задержали 32-летнего местного жителя при попытке заложить метадон в тайники.

Четыре улицы в Рязани останутся без воды 14 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе во вторник, 14 октября 2025, отключат холодную воду в нескольких домах.

Рязанец стал чемпионом мира по спортивной борьбе

Николай Грицай из Рязани, мастер спорта СССР и чемпион России 2025 года по греко-римской борьбе среди ветеранов.

В Кораблинском округе отремонтировано 40 км дорог и 4 моста с 2019 года

В Кораблинском округе будет капитально отремонтирован мост через реку Проню на дороге Кораблино – Молвина Слобода – Хомут – Бестужево – плотина ГРЭС.