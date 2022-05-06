Евродепутат от Словакии объяснил бесперспективность эмбарго на топливо РФ

Некоторые европейские страны в рамках своей политики прислушиваются к своим гражданам, не выражают готовности к эмбарго на российские нефть и газ и хотят поддерживать с Россией выгодные отношения, рассказал «Известиям» в пятницу, 6 мая, депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.
Угрик добавил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил о недостаточной поддержке со стороны членов ЕС полного эмбарго или карательного тарифа на импорт нефти и газа из России. Ситуация вполне закономерная, так как в некоторых странах Европы есть здравомыслящие политики, которые защищают национальные интересы и интересы своих граждан, уверен он.
Европарламентарий отметил, что сценарий, при котором Словакия откажется от российского топлива «не очень реалистичен».
Угрик сообщил, что инфляция в Словакии приблизилась к 10% — это почти самая высокая отметка за 22 года. И привели к этому, по его мнению, безответственная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка, потеря способности управлять инфляцией и последствия «зеленой» политики ЕС.
– А также неспособность нынешнего правительства Словакии справляться с кризисными ситуациями и поддерживать независимые международные отношения. В какой-то мере усилению инфляции способствует и конфликт на Украине из-за разрыва определенных цепей поставок и связей, — полагает депутат Европарламента.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале Консенсуса в вопросе нефтяного эмбарго не будет» «Известий», который выйдет 6 мая в 10:00.