Евгения Медведева сыграет саму себя в новом ситкоме ТНТ «Универ. Молодые»

10 марта на ТНТ состоится премьера сериала «Универ. Молодые» (16+) — современного взгляда на культовую студенческую комедию, любимую зрителями уже более 15 лет. В новом проекте появятся как знакомые герои из предыдущих сезонов, так и новые персонажи, а также звёзды из разных сфер. Одной из них стала двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева.
Для Медведевой это не первый опыт съёмок в кино. Ранее она уже появлялась в сериале «Последний аксель» в камео-роле, а также выступала консультантом по фигурному катанию. Зрители ТНТ могли видеть её в проектах «Вызов» и «Звёздные танцы», где она участвовала в паре с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Роль в «Универ. Молодые» стала для фигуристки первым опытом многодневной работы в комедийном сериале.
В новом сезоне Евгения сыграет саму себя, но в неожиданном образе — её персонаж станет гипертрофированной версией Медведевой: капризной, популярной и избалованной вниманием.
По словам Евгении, предложение сняться в ситкоме стало для неё приятным сюрпризом, и она с радостью согласилась:
Новый вызов и первый комедийный опыт
Работа в ситкоме стала для Медведевой настоящим вызовом. Впервые ей предстояло провести несколько съёмочных дней подряд в большом комедийном проекте.
Чтобы подготовиться к роли, Евгения занималась с педагогом по актёрскому мастерству, ведь съёмки в кино требуют совершенно иной подготовки, чем выступления на льду.
О чём сериал «Универ. Молодые»
«Универ. Молодые» — продолжение легендарной франшизы ТНТ, которое расскажет о новом поколении студентов, заселяющихся в знаменитое общежитие МВГУ. Героям предстоит столкнуться с классическими проблемами студенческой жизни — теперь уже в реалиях соцсетей, доставки и стендапа.
В сериале появятся любимые персонажи — ректор Зуев, помощник коменданта Киселёв, преподаватель Вика Бобр и Кузя, который неожиданно стал миллионером и привозит в университет свою младшую сестру.
В главных ролях — Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив.
Производством сериала занимается Norm Production по заказу Comedy Club Production.