Евгения Медведева сыграет саму себя в новом ситкоме ТНТ «Универ. Молодые»

10 марта на ТНТ состоится премьера сериала «Универ. Молодые» (16+) — современного взгляда на культовую студенческую комедию, любимую зрителями уже более 15 лет. В новом проекте появятся как знакомые герои из предыдущих сезонов, так и новые персонажи, а также звёзды из разных сфер. Одной из них стала двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева.

Для Медведевой это не первый опыт съёмок в кино. Ранее она уже появлялась в сериале «Последний аксель» в камео-роле, а также выступала консультантом по фигурному катанию. Зрители ТНТ могли видеть её в проектах «Вызов» и «Звёздные танцы», где она участвовала в паре с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Роль в «Универ. Молодые» стала для фигуристки первым опытом многодневной работы в комедийном сериале.

В новом сезоне Евгения сыграет саму себя, но в неожиданном образе — её персонаж станет гипертрофированной версией Медведевой: капризной, популярной и избалованной вниманием.

«Да, это камео, но моя героиня совсем не похожа на меня в жизни. Это Женя Медведева, которая зазвездилась и стала самой популярной девочкой. Конечно, в реальности я не такая! (Смеётся.) Но было интересно попробовать себя в таком утрированном амплуа», — поделилась спортсменка. Реклама

По словам Евгении, предложение сняться в ситкоме стало для неё приятным сюрпризом, и она с радостью согласилась:

«Оригинальный «Универ» я прекрасно помню. Это культовый сериал, который многие годы радовал зрителей. Возможность стать частью этой истории — честь для меня, я ни минуты не сомневалась».

Новый вызов и первый комедийный опыт

Работа в ситкоме стала для Медведевой настоящим вызовом. Впервые ей предстояло провести несколько съёмочных дней подряд в большом комедийном проекте.

«Это был мой первый опыт участия в масштабном комедийном сериале. Конечно, я могла где-то ошибаться, но это часть процесса. Я уверена, что буду вспоминать эти съёмки с теплотой и лёгкой самоиронией», — призналась фигуристка.

Чтобы подготовиться к роли, Евгения занималась с педагогом по актёрскому мастерству, ведь съёмки в кино требуют совершенно иной подготовки, чем выступления на льду.

«Всему нужно учиться, если тебе это действительно интересно. А мне роли в кино и сериалах точно интересны», — добавила она.

О чём сериал «Универ. Молодые»

«Универ. Молодые» — продолжение легендарной франшизы ТНТ, которое расскажет о новом поколении студентов, заселяющихся в знаменитое общежитие МВГУ. Героям предстоит столкнуться с классическими проблемами студенческой жизни — теперь уже в реалиях соцсетей, доставки и стендапа.

Фото: ТНТ

В сериале появятся любимые персонажи — ректор Зуев, помощник коменданта Киселёв, преподаватель Вика Бобр и Кузя, который неожиданно стал миллионером и привозит в университет свою младшую сестру.

В главных ролях — Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив.

Производством сериала занимается Norm Production по заказу Comedy Club Production.