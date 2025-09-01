В минувшие выходные в СМИ вновь появились тревожные новости о здоровье Евгения Петросяна. Сообщалось, что народный артист якобы попал в больницу с сильной болью в сердце. Сам юморист возмущенно прокомментировал эти слухи в беседе с «Абзацем», назвав их «отъявленным враньем».

«У меня все в порядке, — заявил Петросян. — Это дикость, которая не требует никаких комментариев». Артист пожаловался, что журналисты с пугающей регулярностью то госпитализируют, то и вовсе «хоронят» его.

«Постоянно меня хоронят. В одной газете описали мои поминки. Это дикость, которая не требует никаких комментариев. Иду по улице, машина останавливается, а человек оттуда говорит: «Евгений Ваганович, Вы такой бодрый. А пишут, что Вы померли». Если так часто пишут о моей смерти, значит, я еще поживу!» — с иронией отметил Петросян.

В начале марта этого года юморист действительно был в больнице, но, как позже пояснила его супруга Татьяна Брухунова, это было плановое обследование. Уже спустя пару дней Петросян вышел на сцену с концертом.