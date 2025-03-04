Event-агентство PAPRICO проводит конкурс к 8 марта с великолепными призами

Любая девушка способна почувствовать себя принцессой, если…

Дорогие друзья! У нас для вас удивительная новость! Event-агентство PAPRICO объявило конкурс в честь 8 марта. Это — отличная возможность выиграть замечательные подарки для себя или своей любимой!

Что нужно сделать?

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Переходи по ссылке на сайт Смотри ролик Ищи буквы бирюзового цвета Вписывай ключевое слово

Ссылка на участие — https://paprico.ru/

Не упустите свой шанс!

Ваши ответы принимаются до 12:00 7 марта 2025 года

Победителей выберут в группе vk.com/papricoru 7 марта в 15:00. Так что отмечайте дату в календаре и готовьтесь к подаркам!

Участники могут получить подарки:

💌 два сертификата на проживание в номере для двоих, в парк-отеле «История» на одну ночь

💌 три сертификата на отдых в акваклубе «Акапулько» на трёх гостей на три часа

💌 два сертификата Capelo Donati на 1,5 часа массажа

💌 термокружки с фирменным брендингом.

Все подарки уже ждут своих обладателей. Участвуйте и делитесь радостью с близкими!