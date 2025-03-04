Event-агентство PAPRICO проводит конкурс к 8 марта с великолепными призами

Любая девушка способна почувствовать себя принцессой, если…
Дорогие друзья! У нас для вас удивительная новость! Event-агентство PAPRICO объявило конкурс в честь 8 марта. Это — отличная возможность выиграть замечательные подарки для себя или своей любимой!
Что нужно сделать?
- Переходи по ссылке на сайт
- Смотри ролик
- Ищи буквы бирюзового цвета
- Вписывай ключевое слово
Ссылка на участие — https://paprico.ru/
Не упустите свой шанс!
Ваши ответы принимаются до 12:00 7 марта 2025 года
Победителей выберут в группе vk.com/papricoru 7 марта в 15:00. Так что отмечайте дату в календаре и готовьтесь к подаркам!
Участники могут получить подарки:
💌 два сертификата на проживание в номере для двоих, в парк-отеле «История» на одну ночь
💌 три сертификата на отдых в акваклубе «Акапулько» на трёх гостей на три часа
💌 два сертификата Capelo Donati на 1,5 часа массажа
💌 термокружки с фирменным брендингом.
Все подарки уже ждут своих обладателей. Участвуйте и делитесь радостью с близкими!