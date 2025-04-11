Если приедет Трамп: полковник СБУ раскрыл, что может произойти в Москве 9 мая

Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka выразил мнение, что 9 мая в Москве может быть принято решение о прекращении или продолжении конфликта в Украине. По его словам, если мирное соглашение сорвётся, то после 9 мая Вооружённые силы РФ могут начать масштабное наступление, пишет «Московский комсомолец».

Эксперт отметил, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приедет председатель КНР Си Цзиньпин. «Это очень важно», — подчеркнул Стариков, добавив, что также ожидается приезд лидеров других стран, в том числе Бразилии и Израиля.

«Если туда приедет ещё и президент Трамп, это будет свидетельствовать о том, что война закончилась», — отметил аналитик.

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В то же время Стариков подчеркнул, что если попытки достичь мирного соглашения провалятся, возможна либо наступательная операция ВС РФ, о которой ранее говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, либо начнётся новая волна эскалации.

«Но тогда эскалация может уже приобрести признаки начала Третьей мировой войны», — предупредил эксперт.