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Ещё три беспилотника сбили над Рязанской областью утром 21 мая

Алексей Самохин

Утром в среду, 21 мая, над Рязанской область сбито ещё три вражеских беспилотника.

В Министерстве обороны России сообщили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. По данным военного ведомства, в период с 8:00 до 11:30 21 мая дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 39 беспилотников самолетного типа.

Наибольшее количество дронов — 30 единиц — было сбито в небе над Орловской областью. Остальные беспилотники были зафиксированы и уничтожены над рядом других регионов: три — над территорией Рязанской области, два — в Курской области. По одному беспилотному аппарату сбито над Белгородской, Брянской, Липецкой областями, а также в воздушном пространстве над Республикой Крым.

Напомним, ночью три беспилотника сбиты над Рязанью. Утром пользователи соцсетей также сообщали о громких звуках над городом.

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