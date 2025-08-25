Ещё один рязанец вернулся домой из украинского плена

Во время очередного обмена военнопленными с Украиной домой вернулся ещё один рязанец. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

В воскресенье, 24 августа, состоялся очередной масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. С подконтрольной Киеву территории были возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен российской стороне передали 146 военнопленных ВСУ.

Кроме военных, домой также вернулись восемь гражданских — жителей Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины. Все они скоро будут доставлены к своим семьям.