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Фото: t.me/admryazan
Транспорт и дороги

Ещё на нескольких улицах Рязани запретят парковку и остановку

Алексей Самохин

В рамках мер по повышению безопасности дорожного движения и улучшению транспортной инфраструктуры в Рязани планируется установка дополнительных запрещающих знаков. На нескольких участках улиц появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом сообщил сайт мэрии.

Где ограничат парковку?

Ул. Зафабричная (от дома № 4 до дома № 14, обе стороны);

Район школы № 69 (второй заезд, напротив дома № 29, корп. 1 по ул. Бирюзова);

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Ул. Октябрьский городок (от дома № 23А до пересечения с ул. Чкалова, обе стороны);

Ул. Черновицкая (рядом с домом № 28, в зоне действия знака «Конец полосы»).

Монтаж знаков запланирован на май–июнь 2025 года. Новые ограничения направлены на предотвращение хаотичной парковки и обеспечение беспрепятственного движения транспорта.

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