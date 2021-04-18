Еще пять видов птиц и насекомых попали в Красную книгу Костромской области

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В Красную книгу Костромской области внесли еще пять видов птиц и насекомых. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников. Кого именно внести в книгу, решала специальная комиссия по результатам исследовательских экспедиций специалистов Музея природы.

Так, в Красную книгу белая цапля и черноголовый чекан. Ранее их вовсе не встречали в регионе. В число редких пернатых вошел и серый журавль. За некоторое время ареал его обитания значительно сократился.

Из насекомых в красную книгу вошли стрекоза дозорщик-императори, жук навозник-весенний.