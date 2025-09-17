Еще один натурализованный граждан решил заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ

Сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону в очередной раз совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области проведен очередной рейд на 5 оптовой базе г. Рязани, в целях проверки граждан, недавно приобретших гражданство России, а также постановки их на воинский учет.

В ходе рейда, проверено 17 лиц иностранных и натурализованных граждан, 1 из которых изъявил желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2025 года на воинский учет принято более 950 натурализованных граждан. Более 110 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.