Ямочный ремонт прошел еще на нескольких улицах Рязани

На прошедшей неделе ямочный ремонт прошел на нескольких улицах города, сообщает администрация Рязани.
Ремонтные работы прошли на автодороге на поселок Борки, улице Новоселов в районе подъезда к школе №72, Березовой, Высоковольтной, Солнечной, Крупской, Декабристов, Старообрядческой, Горького, Лесной, Черновицкой.
На предстоящей неделе ямочный ремонт планируется на дорогах по улицам: Дачная, Крупская (возле ТЦ «Александровский»), Бирюзова, поселок Мехзавода, Татарская, Первомайский проспект к дому 57 корп. 1, Тепличная, Ушинского, Новоселов от дома 5 до дома 5 корп. 2, Кальная, Вокзальная, Фирсова.