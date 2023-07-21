Пятница, 21 июля, 2023
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Ямочный ремонт прошел еще на нескольких улицах Рязани

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Фото: сайт администрации

На прошедшей неделе ямочный ремонт прошел на нескольких улицах города, сообщает администрация Рязани.

Ремонтные работы прошли на автодороге на поселок Борки, улице Новоселов в районе подъезда к школе №72, Березовой, Высоковольтной, Солнечной, Крупской, Декабристов, Старообрядческой, Горького, Лесной, Черновицкой. 

На предстоящей неделе ямочный ремонт планируется на дорогах по улицам: Дачная, Крупская (возле ТЦ «Александровский»), Бирюзова, поселок Мехзавода, Татарская, Первомайский проспект к дому 57 корп. 1, Тепличная, Ушинского, Новоселов от дома 5 до дома 5 корп. 2, Кальная, Вокзальная, Фирсова.

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