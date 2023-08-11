Пятница, 11 августа, 2023
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Еще на 14 улицах Рязани прошел ямочный ремонт

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Фото: сайт администрации

Мэрия отчиталась об итогах ямочного ремонта на текущей неделе. 

Общая площадь работ составила почти 1800 квадратных метров. Дорожники выезжали на улицы 5-я Линия, Ленинского Комсомола, 4-й проезд Осипенко, Забайкальская, Дашковская, Княжье Поле, Высоковольтная, Магистральная, Интернациональная, Бирюзова, Октябрьская, Островского, Куйбышевское и Михайловское шоссе.

Отмечается, что на следующей неделе ямочный ремонт пройдет на улицах Бирюзова, Монастырская площадь в пос. Солотча, 2-й проезд Осипенко, 3-й проезд Осипенко, 5-й проезд Осипенко, 6-й проезд Осипенко, Чкалова, Кутузова, Гайдара, дорога на пос. Божатково, 6-я Линия, Тимуровцев, Полевая в Дашково-Песочне, 5-я Линия, Ленинского Комсомола, Московский заулок в районе Дягилево, Московское шоссе до Элеваторного заулка, Белякова, Энгельса и Октябрьская.

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