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Экономика и бизнес

Еще два предприятия Рязанской области начнут внедрять «бережливые» инструменты

Валерия Мединская

Еще два предприятия Рязанской области приступили к внедрению инструментов бережливого производства. Цель — повысить эффективность работы, сократить потери и, как следствие, предложить потребителям более качественные и доступные товары. Помогать компаниям повышать производительность труда будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Первым предприятием стал Бельковский лесокомбинат из Касимовского округа. Сегодня он входит в число лидеров среди предприятий лесоперерабатывающей промышленности России. Комбинат ежегодно заготавливает и перерабатывает около 100 тысяч кубометров леса, производит хвойные обрезные и необрезные пиломатериалы, строганый погонаж из сосны и ели, мебельный щит из березы и сосны, поддоны, а также древесный уголь из отходов производства.

Еще два предприятия Рязанской области начнут внедрять «бережливые» инструменты Помогать компаниям повышать производительность труда будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.
Еще два предприятия Рязанской области начнут внедрять «бережливые» инструменты Помогать компаниям повышать производительность труда будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Рязанское приборостроительное предприятие «Инвард» также будет работать над повышением эффективности процессов. «Инвард» выпускает приборы для контроля физических параметров, приборы для работы в условиях повышенных воздействий окружающей и контролируемой среды (погружные и скважинные приборы). Продукция «Инварда» применяется в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, судостроении, атомной и тепловой энергетике.

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Напомним, Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса помогает компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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