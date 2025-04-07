Еще два предприятия Рязанской области начнут внедрять «бережливые» инструменты

Еще два предприятия Рязанской области приступили к внедрению инструментов бережливого производства. Цель — повысить эффективность работы, сократить потери и, как следствие, предложить потребителям более качественные и доступные товары. Помогать компаниям повышать производительность труда будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Первым предприятием стал Бельковский лесокомбинат из Касимовского округа. Сегодня он входит в число лидеров среди предприятий лесоперерабатывающей промышленности России. Комбинат ежегодно заготавливает и перерабатывает около 100 тысяч кубометров леса, производит хвойные обрезные и необрезные пиломатериалы, строганый погонаж из сосны и ели, мебельный щит из березы и сосны, поддоны, а также древесный уголь из отходов производства.

Рязанское приборостроительное предприятие «Инвард» также будет работать над повышением эффективности процессов. «Инвард» выпускает приборы для контроля физических параметров, приборы для работы в условиях повышенных воздействий окружающей и контролируемой среды (погружные и скважинные приборы). Продукция «Инварда» применяется в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, судостроении, атомной и тепловой энергетике.

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Напомним, Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса помогает компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.