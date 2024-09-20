Еще бережливее: команда РЖД прошла тренинг на рязанской «Фабрике процессов»

Команда АО «Российские железные дороги» ― партнера нацпроекта «Производительность труда» прошла тренинг на «Фабрике процессов». Представители нескольких подразделений компании, от начальников дирекций до мастеров участков, сменили привычную работу, став участником процесса сборки пультов управления регулятора давления газа. Под руководством тренеров Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса они получили практический опыт применения инструментов бережливого производства и поняли, как улучшения влияют на эффективность процессов и финансовый результат.

«В январе 2022 года между АРБ и компанией РЖД было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Предприятие активно реализует проекты по улучшениям, внедряя «бережливые» инструменты на производственных участках. Оптимальный вариант для совместной работы в этом направлении ― обмен лучшими практиками. Эксперты РЦК регулярно проводят тренинги на «Фабрике процессов» для представителей РЖД, помогают советами в области бережливого производства. Также в рамках соглашения РЦК и РЖД совместно оказывают помощь другим предприятиям-участникам нацпроекта, например, в области логистики», ― сказал директор АРБ Роман Кравчук.

Как отметили представители РЖД, в компании активно продвигают принципы бережливого производства. На «Фабрике процессов» такой опыт получить гораздо полезнее. Тем более, что рязанская «Фабрика» ― одна из лучших в стране по оснащению.

«У наших сотрудников из Рязанской области уже был опыт прохождения «Фабрики процессов». Работая в Рязани, я сам проходил на ей тренинг, оценил пользу пробреденных знаний и навыков. В последствии приглашал на «Фабрику» коллег, чтобы распространить «бережливый» опыт на все подразделение. Всего у нашей дирекции четыре региональных отделения. Их представители сегодня тоже побывали на «Фабрике процессов». По итогам сегодняшнего тренинга получил от всех положительные отзывы. Благодарим коллег из РЦК за профессионализм и заряд на улучшения», ― поделился впечатлениями главный инженер московской дирекции по эксплуатации путевых машин АндрейНовиков.