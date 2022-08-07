Ермолаев день 8 августа: народные приметы, что нельзя и нужно делать

8 августа православные христиане вспоминают святого Ермолая, Никомидийского мученика. Его вместе с Ермиппом и Ермократом едва не придали мученической смерти. Христианам удалось спастись во время страшных гонений. До конца жизни им пришлось скрываться и вести проповедь в тайне.

В народном календаре 8 августа – Ермолаев день. Наши предки обратили внимание, что обычно 8 августа тепло и сухо. Поэтому существовала традиция закончить сегодня жатву.

Пришёл Ермолай – хлеба собирай.

8 августа начинали ранний сбор яблок, но есть их ещё нельзя. Обычно есть яблоки начинали с Яблочного Спаса (19 августа). До этого дня заготавливали их исключительно на корм скотине.

Также к 8 августа поспевал первый картофель. Существовала традиция именно на Ермолая попробовать блюдо из молодого картофеля. Это могут быть пироги с картофельной начинкой, вареники.

Что нельзя и нужно делать 8 августа? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и нужно делать 8 августа

8 августа знахари ходили в леса для заготовки целебных трав. Они верили, что утренняя роса наполняет их особой живительной силой, способной исцелять любые болезни.

Ходить босяком по утреней росе сегодня ни в коем случае нельзя. Существует поверье, что можно подхватить серьёзное заболевание, от которого будет тяжело избавиться.

Людям, у которых есть в хозяйстве домашняя птица, лучше воздержаться 8 августа от блюд из курицы, утки, индейки. Не стоит также резать курицу и другую домашнюю птицу, а ещё охотиться на полевую дичь.

Не позволяйте на Ермолаев день кошке ложиться на детскую кровать: иначе ребёнок будет плохо спать или вовсе заболеет.

Если у мужчины на сегодня существуют какие-то мелкие дела по хозяйству, нужно их переделать. Если этого не сделать, они будут множиться, и их сложно будет завершить, что приведет в дом ссоры и конфликты. А вот женщинам на Ермолая работать запрещается, иначе из дома уйдёт спокойствие и семейное счастье.

Народные приметы 8 августа

Если на Ермолая кружат над водой стрижи и ласточки, жди к вечеру сильного дождя;

Много желудей на дубах сулят хороший урожай;

Зима придёт рано, если утром 8 августа холодно;

«Слепой» дождь в этот день — в скором времени жди осадки;

Кошка прилегла около вас — ждите удачу и богатство.

Именины (День ангела) 8 августа отмечают Игнатий, Прасковья, Сергей, Федор. Рождённые 8 августа отличаются особыми карьерными устремлениями, привыкли добиваться всего сами.

Сон в ночь на 8 августа обычно несёт в себе позитивные предзнаменования. Обратите внимание на всё, что увидите и услышите во сне – это важная информация, которая поможет в личной жизни и работе.