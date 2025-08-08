Ермолаев день 2025: традиции, приметы и запреты 8 августа

8 августа 2025 года православные верующие чтут память раннехристианского святого Ермолая Никомидийского — учителя святого великомученика Пантелеймона. На Руси этот день называли Ермолаевым, а также Марьевым — из-за частых туманов, которые, по поверьям, обладали целебной силой, пишет aif.ru.

Историческая справка

Священномученик Ермолай жил в III веке и был пресвитером Никомидийской церкви. Во время гонений на христиан он вместе с клириками Ермократом и Ермиппом скрывался, но продолжал служить и проповедовать среди язычников. Всё больше горожан принимали христианство, одним из учеников Ермолая стал будущий великомученик Пантелеймон, которому он передал знания о врачевании. По преданию, именно Пантелеймон невольно указал гонителям, где скрывается его учитель. Ермолай и его спутники были схвачены и обезглавлены.

Ермолаев день напоминает верующим о важности делиться своей верой с другими и оставаться верным ей при любых обстоятельствах.

Служба священномученика Ермолая совершается вместе со службой Октоиха и не имеет праздничного знака.

Народные приметы на 8 августа

Мухи кусаются — к дождю.

Много лягушек — к дождливой погоде.

Липы пожелтели — осень придёт рано.

Кукушка кукует — осень будет тёплой и поздней.

Багряный закат — к дождям.

Что можно делать 8 августа

Собирать лекарственные травы.

Срывать яблоки (но пока не есть).

Продолжать уборку картофеля.

Что нельзя делать 8 августа

Пробовать яблоки нового урожая.

Женщинам — перегружать себя работой.

Давать кому-либо инструменты в долг.

Ругаться и произносить скверные слова.

В этот день поста нет — можно есть любую пищу.

Роса 8 августа считается целебной: ей советуют умываться или пройтись босиком по траве.

Считается, что люди, чьё имя начинается на букву «Е» (Елена, Евгений, Ефим и др.), в этот день будут особенно счастливы.