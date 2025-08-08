Ермолаев день 2025: традиции, приметы и запреты 8 августа

8 августа 2025 года православные верующие чтут память раннехристианского святого Ермолая Никомидийского — учителя святого великомученика Пантелеймона. На Руси этот день называли Ермолаевым, а также Марьевым — из-за частых туманов, которые, по поверьям, обладали целебной силой, пишет aif.ru.
Историческая справка
Священномученик Ермолай жил в III веке и был пресвитером Никомидийской церкви. Во время гонений на христиан он вместе с клириками Ермократом и Ермиппом скрывался, но продолжал служить и проповедовать среди язычников. Всё больше горожан принимали христианство, одним из учеников Ермолая стал будущий великомученик Пантелеймон, которому он передал знания о врачевании. По преданию, именно Пантелеймон невольно указал гонителям, где скрывается его учитель. Ермолай и его спутники были схвачены и обезглавлены.
Ермолаев день напоминает верующим о важности делиться своей верой с другими и оставаться верным ей при любых обстоятельствах.
Служба священномученика Ермолая совершается вместе со службой Октоиха и не имеет праздничного знака.
Народные приметы на 8 августа
Мухи кусаются — к дождю.
Много лягушек — к дождливой погоде.
Липы пожелтели — осень придёт рано.
Кукушка кукует — осень будет тёплой и поздней.
Багряный закат — к дождям.
Что можно делать 8 августа
Собирать лекарственные травы.
Срывать яблоки (но пока не есть).
Продолжать уборку картофеля.
Что нельзя делать 8 августа
Пробовать яблоки нового урожая.
Женщинам — перегружать себя работой.
Давать кому-либо инструменты в долг.
Ругаться и произносить скверные слова.
В этот день поста нет — можно есть любую пищу.
Роса 8 августа считается целебной: ей советуют умываться или пройтись босиком по траве.
Считается, что люди, чьё имя начинается на букву «Е» (Елена, Евгений, Ефим и др.), в этот день будут особенно счастливы.