Андрей Ермак подставил Владимира Зеленского. Кампания против НАБУ может обернуться серьёзными последствиями, пишет «Царьград».

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), а также в меньшей степени — в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), сконцентрировано огромное количество материалов, компрометирующих высокопоставленных украинских чиновников. Об этом заявил политолог, советник первого главы ДНР Александр Казаков в эфире программы «Царьград. Главное».

По его словам, во многих случаях речь идёт о действительно серьёзных компрометирующих материалах — настолько серьёзных, что «после них не выживают».

«Там есть материалы на 41 депутата, которых потенциально можно привлечь к ответственности за коррупцию. Да там, по сути, есть досье на всех 450 депутатов Рады. Просто в одних случаях уже собрана вся доказательная база, в других — ещё нет. Где-то их поймали с поличным, а где-то пока нет. Но, между прочим, это каждый десятый депутат», — отметил Казаков в беседе с «Первым русским».

По мнению политолога, Зеленский был заинтересован в том, чтобы скрыть эти коррупционные схемы. Однако открытая атака на НАБУ и САП могла быть слишком опасной. Тем не менее глава Офиса президента Андрей Ермак фактически подставил Зеленского.

«Скорее всего, всю эту кампанию спровоцировал именно Ермак. И тем самым, я думаю, он окончательно подставил Зеленского — без вариантов. Зеленский пошёл в лобовую атаку, вытащил весь компромат, а потом всё вернул на свои места. Вероятно, так они и сделали. Но мне кажется, что все эти материалы были задублированы. Если там были вещественные доказательства, их можно было изъять, но доказательная база в виде информации наверняка сохранилась где-то ещё», — предположил эксперт.

Александр Казаков также отметил, что в случае смены власти на Украине конфликт может быть урегулирован. На этом фоне он напомнил о сообщении российской Службы внешней разведки (СВР) о переговорах в Альпах, где якобы обсуждалась возможность замены Зеленского на посла Украины в Великобритании — Валерия Залужного.

«Залужный, заметьте, не террорист и не экстремист. Он — военный. И я напомню утреннее обращение нашего Верховного главнокомандующего от 24 февраля 2022 года, в котором он называл украинских военных ‘товарищами’. Залужный — именно военный. Он исполнял приказы, сам не отдавал распоряжений об убийствах мирных граждан. В этом смысле он может вести переговоры и подписывать договорённости с Россией. Поэтому смена ключевой фигуры в киевском режиме может полностью изменить политическую ситуацию. Это и есть тот самый ‘чёрный лебедь’, о котором, возможно, знает президент США Дональд Трамп», — резюмировал политолог.