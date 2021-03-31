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Эпизод популярного сериала с участием юной рязанки покажут на Пятом канале

Елена Лобанова

В среду, 31 марта, на Пятом канале состоится премьера эпизода популярного сериала, в котором снялась юная рязанка. Об этом сообщает киношкола «Перспектива».

Ангелина Цикунова в роли обычного подростка появится в сериале «След». Главным героям картины предстоит разобраться, от чего умерла школьница.

— Актриса жива и здорова. Она продолжает заниматься в киношколе и творчески расти, — рассказали в «Перспективе».

Рязанка продолжает принимать участие в телевизионных проектах. В настоящее время девушка снимается в программе «Дела судебные», которая выходит на канале «Мир».

Посмотреть эпизод с участием рязанки можно будет 31 марта в 22:20 на «Пятом канале».

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