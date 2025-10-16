Епископ Питирим рассказал о заявлении на него в прокуратуру после проповедей

Заявление в прокуратуру на епископа Скопинского и Шацкого Питирима поступило после его проповедей. Об этом архиерей сообщил 16 октября на своей странице ВКонтакте.

Речь идёт о проповедях епископа Питирима о запрете абортов и вреде порнографии. В своём заявлении женщина указывает на то, что архиерей якобы разжигает ненависть. Обращение в надзорный орган она сформулировала так: «заявление о разжигании ненависти в отношении женщин Скопинской Епархией» (орфография автора сохранена).

— В своём заявлении тётенька обвиняет меня за проповеди о недопустимости абортов и просмотра порнографии. Якобы я оскорбляю женщин, которые вынуждены делать аборты по уважительным причинам, и бездетные семьи, которые, по логике заявительницы, вынуждены смотреть порнографию, — пишет епископ Скопинский и Шацкий.



Сам он также обратил внимание, что женщина с аналогичными ФИО ранее получала административный штрафы за дискредитацию ВС РФ и несанкционированный одиночный пикет.