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Энергокомпанию оштрафовали на 777 тысяч за отключение электричества в Касимове

7info
Энергокомпанию оштрафовали на 777 тысяч за отключение электричества в Касимове

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Рязанское УФАС России рассмотрело дело об административном правонарушении в отношении АО «Рязанская областная электросетевая компания». Об этом сообщил сайт ведомства.

В августе 2020 года компания отключила электричество в котельных в городе Касимове. Без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, девять детсадов, три школы.

Комиссия УФАС признала АО «РОЭК» нарушителем закона о конкуренции. После этого предприятие обязали выплатить штраф — 777 389,74 рублей.

Постановление может быть обжаловано, пока оно не вступило в законную силу.

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