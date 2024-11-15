Елену Сорокину опросили в суде по делу о закупке коммунальной техники в Рязани

В четверг, 14 ноября, в Железнодорожном районном суде Рязани продолжилось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве при закупке коммунальной техники. В числе опрошенных свидетелей была экс-мэр города, ныне начальник ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина, пишет «МедиаРязань».

Сорокина ответила на вопросы прокурора, в том числе о взаимоотношениях экс-замгубернатора Рязанской области Игоря Грекова, его советника Владимира Арцыбашева и на тот момент начальника управления благоустройства Рязани Юрия Фурфурака.

Бывшая глава администрации Рязани рассказала, что все кадровые назначения согласовывала с Грековым. С Фурфураком, до его прихода в мэрию, знакома не была. Сорокина отметила, что на рабочем совещании его представлял именно Греков, по сути это можно было трактовать как указание. После этого Фурфурак получил должность в администрации.

Документы для закупки коммунальной техники формировало управление благоустройства города, Сорокина в работе не участвовала.

В кабинете у Грекова Сорокина часто видела на тот момент руководителя аппарата областного правительства Виталия Игнатенко, Владимира Арцыбашева, некоего Иванова — брата митрополита Ростовского и Новочеркасского, за которым присматривал Греков.

По словам Сорокиной, Арцыбашева Греков называл по свойски — Арчи, и относился к нему с уважением. Самого Грекова Сорокина боялась, бывало, он выгонял мэра из кабинета, угрожая уволить.

Вице-губернатор, по словам Сорокиной, имел практически полную власть в правительстве Рязанской области. Многие вопросы решал он, а не губернатор Любимов.

На закупку шести комбинированных машин, о которых идёт речь в данном деле, министерством ТЭК и ЖКХ региона выделено 60 миллионов рублей, плюс софинансирование администрации города в размере 5%.