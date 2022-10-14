Елена Сорокина встретилась с рязанцами по вопросу застройки улицы Пугачёва

В пятницу, 14 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с инициативной группой жителей посёлка Шлаковый. Главная тема обсуждения – проект застройки посёлка, из-за которого возникли разногласия между застройщиком и рязанцами. Участие во встрече приняли представители сообщества «Народный контроль» и депутаты.

Речь идёт о застройке участка районе дома 15 по улице Пугачёва. Местные жители представили Елене Сорокиной свою позицию по ситуации. Они спросили о наличии разрешения на строительство, о монтаже коммуникаций, о статусе земельных участков и задали другие вопросы, касающиеся комфортного существования.

– Вопрос, вынесенный на встречу, очень непростой. Длится с 2018 года, а если иметь в виду проект планировки территории посёлка Шлаковый, то с 2010 года, – отметила глава администрации. – Идём пошагово. Жители сомневаются в законности разрешения — поручила провести служебную проверку. По вопросам размежевания земли — поручение управлению земельных ресурсов.

Елена Сорокина сообщила, что уже в ближайшее время состоится совещание по обсуждению системного развития посёлка с местными жителями, архитекторами. Мэр пообещала предоставить заявителям документы по застройке и результаты экспертиз.

– Понятно, что быстрых и сразу результативных решений в этом непростом вопросе не может быть. Но есть взаимодействие с людьми. Благодарю за диалог с нами, – отметила она.

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