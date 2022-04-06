Елена Сорокина сообщила о планах по ремонту дорог в Рязани

6 апреля глава рязанской администрации Елена Сорокина провела объезд с целью проверки ремонта дорог в городе.

- Реклама -

По её словам, пока что дороги в Рязани ремонтируют литой асфальтобетонной смесью. Уже на следующей неделе, с наступлением устойчивых плюсовых температур, начнётся ремонт горячим асфальтобетоном.

По двухлетнему контракту продолжается ремонт дороги на улице Соборной. Подрядчик приступил к благоустройству тротуаров, осталось установить остановочные павильоны и опоры освещения. На этом участке установили нестандартные опоры «под старину», оборудован заездной карман у лицея №4. Работы, по плану, должны завершиться до 30 июня, однако организация обещает сдать объект раньше.

Улицу Семинарскую планируют отремонтировать «картами». Рабочие проведут фрезерование верхнего слоя асфальта. Дирекции благоустройства города поручено отремонтировать забор дома Хвощинских – для этого необходимо связаться с собственником помещения.

- Реклама -

Осматривая Первомайский проспект, Сорокина обратила внимание на надписи, их поручено закрасить.

— Скоро майские праздники, одной из наших центральных улиц нужно повышенное внимание, — отметила она.

В районе перекрестка «Первомайский проспект – Вокзальная» высокая колейность. В этом году планируется ремонт этого участка (до улицы Дзержинского) «картами».

Как сообщила мэр, разработан проект по капитальному ремонту улицы Магистральной. На региональный отбор его подадут в следующем году. А пока что там будут проводить ямочный ремонт. На улице Октябрьской также будут заделывать аварийные ямы. Капитальный ремонт улицы запланирован на 2024 год.