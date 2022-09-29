Елена Сорокина: Сейчас такое время – нужно сплотиться, поддержать друг друга

В Рязани начали кураторство семей мобилизованных. Об этом на своей странице ВКонтакте написала градоначальник Елена Сорокина.

За семьями мобилизованных закрепили сотрудников администрации. Речь идёт о руководителях, заместителях, специалистах, которые будут собирать вопросы и оперативно реагировать на проблемы, – отметила рязанский мэр.

Помощь разноплановая – финансовые вопросы, юридическое консультирование, помощь детям и пожилым, медобследование. По словам Елены Сорокиной, также важно быстро доносить до людей информацию.

Елена Сорокина: «Цель кураторов – успокоить людей, передать их потребности профильным руководителям и в конечном итоге решить их вопросы. Список кураторов будет пополняться. За одним сотрудником может быть закреплено несколько семей, но такое количество, которое будет оптимально и для куратора, и для его подопечных»

Мэр Рязани отметила, что сейчас механизм кураторства прорабатывается. Специалисты связываются с семьями мобилизованных лично и по телефону. Важно проводить патронаж тактично, не доставляя людям беспокойства, – подчеркнула Елена Сорокина.

Индивидуальная работа на местах поможет оказывать помощь адресно и максимально быстро, – написала градоначальник.