Елена Сорокина: Сегодня особенное утро

Сегодня особенное утро. Скоро в школах Рязани прозвенит Последний звонок. Это завершение большого жизненного этапа для всех выпускников – позади 11 лет учебы.

Вспоминать эти мгновения каждый будет по-своему, но в душе они останутся навсегда. Родители переживают сегодняшнее событие особенно эмоционально – кажется, совсем недавно они привели своих детей в первый класс. Учителя, наверняка, вновь и вновь думают, все ли сделано, чтобы их воспитанники успешно прошли итоговые испытания. А для вчерашних учеников Последний звонок – время ответственных решений, понимания того, что начинается новая, большая жизнь.

Дорогие выпускники! Сейчас перед вами открывается бесчисленное количество возможностей. Не бойтесь мечтать и строить грандиозные планы, не бойтесь идти туда, куда вас зовет сердце. Путь, который вы сейчас выберете, может предопределить всю вашу дальнейшую жизнь. Не ограничивайте себя привычными стандартными рамками. Тот, кто верит в себя, может покорить любые высоты и достичь любых целей.

Желаю вам успешно сдать выпускные экзамены. Они станут лишь первым ответственным рубежом в вашей жизни. Еще многому предстоит научиться, многое узнать. Но где бы вы не оказались, помните, что Рязань – ваша родина, место, где вас любят и всегда ждут, где гордятся вашими достижениями. Прославляйте наш город своими делами! Дерзайте, и у вас все непременно получится!