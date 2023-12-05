Вторник, 5 декабря, 2023
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Елена Сорокина рассказала, в каких случаях можно заключить брак в день подачи заявления

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Изображение от freepic.diller на Freepik
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Рязанцы могут заключить брак в день подачи заявления. Как пишет на своей странице ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина, сделать это можно при наличии особых обстоятельств.

— Месяц назад поздно вечером в пятницу позвонили — подопечный соцзащиты тяжело болен, надо побыстрее зарегистрировать брак с женщиной, с которой прожил более 10 лет. Связалась с коллегами, готовы утром выехать на дом. Но человека не стало… На прошлой неделе сразу несколько звонков — убыстрить регистрацию брака у человека с непростым диагнозом. Оказывается, жители не знали, что и сократить время можно, и на дом выехать, чтобы помочь, поэтому и не заявили об этих условиях. Брак зарегистрировали практически сразу — все необходимые документы у людей были.
Жизненные обстоятельства бывают разные. Регистрировать ли отношения и когда, мужчина и женщина решают сами, — приводит пример Сорокина.

Начальник ведомства также напомнила: права и обязанности супругов возникают только со дня государственной регистрации брака в органах ЗАГС.

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