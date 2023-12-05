Елена Сорокина рассказала, в каких случаях можно заключить брак в день подачи заявления

Рязанцы могут заключить брак в день подачи заявления. Как пишет на своей странице ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина, сделать это можно при наличии особых обстоятельств.
Начальник ведомства также напомнила: права и обязанности супругов возникают только со дня государственной регистрации брака в органах ЗАГС.
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