Елена Сорокина рассказала трогательную историю знакомства рязанских молодоженов

Глава ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина на своей страничке ВКонтакте рассказала трогательную историю знакомства рязанских молодоженов – Вадима и Александры.

Познакомилась пара в Лесопарке 10 декабря 2021 года. А на Рождество 2022 года молодой человек уже знакомил девушку со своими родителями.

Неожиданно во время застолья в своем бокале Александра обнаружила микрофлешку, которую мама жениха спрятала туда, чтобы не потерять. Такое забавное совпадение вся семья восприняла как знак счастливой семейной жизни. В тот же вечер у Вадима и Александры случился первый поцелуй.

Поженилась пара в четверг, 8 февраля.