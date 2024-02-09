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Елена Сорокина рассказала трогательную историю знакомства рязанских молодоженов

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Фото: страница Елены Сорокиной ВКонтакте
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Глава ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина на своей страничке ВКонтакте рассказала трогательную историю знакомства рязанских молодоженов – Вадима и Александры. 

Познакомилась пара в Лесопарке 10 декабря 2021 года. А на Рождество 2022 года молодой человек уже знакомил девушку со своими родителями. 

Неожиданно во время застолья в своем бокале Александра обнаружила микрофлешку, которую мама жениха спрятала туда, чтобы не потерять. Такое забавное совпадение вся семья восприняла как знак счастливой семейной жизни. В тот же вечер у Вадима и Александры случился первый поцелуй. 

Поженилась пара в четверг, 8 февраля. 

Впереди у молодоженов долгая семейная жизнь. Пусть она будет счастливой! – написала Сорокина.

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