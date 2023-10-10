Елена Сорокина рассказала об изменениях в работе рязанского ЗАГСа

Глава рязанского ЗАГС Елена Сорокина рассказала об изменениях в работе Дворца торжеств.

Так, с 1 октября во Дворце торжеств, расположенном на Московском шоссе, по субботам начали вести прием жителей по регистрации рождения, установлению отцовства, усыновлению и перемене имени. По пятницам жители могут обратиться по всем вопросам компетенции ЗАГСа.

Также в учреждении сняли ограничения по талонам, а неторжественную регистрацию и расторжение браков перенесли на послеобеденное время, чтобы в первую половину дня была возможность принимать больше людей.