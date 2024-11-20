Среда, 20 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Елена Сорокина рассказала о семье Симоновых, отметивших золотую свадьбу

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: vk.com/id811942615

Семья Владимира и Нины Симоновых в этом году отметила 50-летие совместной жизни. О супружеской паре написала на своей странице начальник главного управления ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

Пара познакомилась 31 декабря 1973 года на празднике в клубе ТКПО. Там Нина отдыхала, праздновала, а Владимир охранял правопорядок. Он тогда учился в школе МВД СССР. Молодые люди друг другу понравились, и в 1974 году сыграли свадьбу на родине Нины в Рыбновском районе.

В последующем Владимир дослужился до полковника, стал начальником отдела БЭП в УВД Рязанской области. Нина работала сначала на заводе «Красное Знамя», потом — в Московском райвоенкомате. Ее общий трудовой стаж — более 50 лет.

У супругов в браке появилось трое детей. Сейчас у них уже свои семьи. У Симоновых 7 внуков и правнук.

Супруги признались: они мечтают, чтобы их потомки тоже дожили до золотой свадьбы.

Елена Сорокина рассказала о семье Симоновых, отметивших золотую свадьбу


Новости рубрики
Новости Рязани и области

Пользователи в России вновь получили доступ к YouTube

Сотрудник 7info сумел без проблем посмотреть видео в Рязани с помощью мобильного интернета от «МегаФона».
Новости Рязани и области

В Рязани ищут студента РязГМУ Эль Мшиши Адиля

До 4 часов ночи волонтёры обследовали местность по маршруту пропавшего, который удалось отследить при помощи геопозиции гаджета студента.
Новости Рязани и области

Когда удобнее посещать пункты приема платежей, рассказали специалисты РГМЭК

Специалисты РГМЭК напоминают, что с 20 по 25 сило традиционно самое большое число посетителей.