Елена Сорокина рассказала о семье Симоновых, отметивших золотую свадьбу

Семья Владимира и Нины Симоновых в этом году отметила 50-летие совместной жизни. О супружеской паре написала на своей странице начальник главного управления ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

Пара познакомилась 31 декабря 1973 года на празднике в клубе ТКПО. Там Нина отдыхала, праздновала, а Владимир охранял правопорядок. Он тогда учился в школе МВД СССР. Молодые люди друг другу понравились, и в 1974 году сыграли свадьбу на родине Нины в Рыбновском районе.

В последующем Владимир дослужился до полковника, стал начальником отдела БЭП в УВД Рязанской области. Нина работала сначала на заводе «Красное Знамя», потом — в Московском райвоенкомате. Ее общий трудовой стаж — более 50 лет.

У супругов в браке появилось трое детей. Сейчас у них уже свои семьи. У Симоновых 7 внуков и правнук.

Супруги признались: они мечтают, чтобы их потомки тоже дожили до золотой свадьбы.



