13.8 C
Рязань
Вторник, 19 апреля, 2022

Елена Сорокина рассказала о предстоящем благоустройстве Лесопарка

spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Елена Сорокина рассказала о предстоящем благоустройстве Лесопарка

7info7

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о предстоящем благоустройстве Лесопарка.

- Реклама -

В 2022 году Лесопарк стал победителей рейтингового голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За него отдали голоса более 7 тысяч рязанцев.

На встрече с представителями подрядной организации, экологами и активистами 19 апреля глава администрации обсудила особенности проекта. Зашла речь о качестве укладки асфальта, так как в весенний период территория Лесопарка часто подтопляется. Подрядчик заверил, что покрытие будет лежать на этом участке не хуже, чем на других. Работы начнутся, когда полностью сойдет вода – ориентировочно после 10 мая.

Также в Лесопарке полностью заменят освещение. Планируется установка 60 новых опор, кабель для которых проложат под землёй. в Лесопарке установят интересные архитектурные формы – ксилофоны.

- Реклама -

Кроме того, на территории парка проведут санитарную очистку, удалят аварийные деревья.

— Перед этим проведем дополнительную встречу с экологами, экоактивистами и жителями. Контроль будет как с нашей стороны, так и стороны общественности. Это зеленая зона, такой она и должна остаться, — сообщила Елена Сорокина.

Елена Сорокина рассказала о предстоящем благоустройстве Лесопарка
Елена Сорокина рассказала о предстоящем благоустройстве Лесопарка

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяГде отдохнуть на майские праздники?
Комментарии для сайта Cackle