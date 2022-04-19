Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о предстоящем благоустройстве Лесопарка.

- Реклама -

В 2022 году Лесопарк стал победителей рейтингового голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За него отдали голоса более 7 тысяч рязанцев.

На встрече с представителями подрядной организации, экологами и активистами 19 апреля глава администрации обсудила особенности проекта. Зашла речь о качестве укладки асфальта, так как в весенний период территория Лесопарка часто подтопляется. Подрядчик заверил, что покрытие будет лежать на этом участке не хуже, чем на других. Работы начнутся, когда полностью сойдет вода – ориентировочно после 10 мая.

Также в Лесопарке полностью заменят освещение. Планируется установка 60 новых опор, кабель для которых проложат под землёй. в Лесопарке установят интересные архитектурные формы – ксилофоны.

- Реклама -

Кроме того, на территории парка проведут санитарную очистку, удалят аварийные деревья.