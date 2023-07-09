Елена Сорокина рассказала о парах, сыгравших свадьбу в День семьи, любви и верности

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина на странице ВКонтакте рассказала о молодожёнах, узаконивших отношения 8 июля, в День семьи, любви и верности.

По данным Сорокиной, в этот день в Рязани и области появились 112 новых семей.

Максим и Елизавета познакомились в интернете 4 января 2023 года. Через неделю — первое свидание…и любовь с первого взгляда! На день рождения Елизаветы в апреле Максим, встав на колено, сделал предложение. А сегодня в Шиловском районе родилась семья Цупиных!

Отношениям Виталия и Людмилы больше 4 лет. Любят вместе гулять, смотреть фильмы. У молодоженов обязательно получится построить крепкую семью — они поняли, что в ее основе — умение находить время друг для друга и радоваться этому времени, проведенному вместе.

Артем и Анна познакомились в интернете. В первый же день, как там зарегистрировались. И встреча 3 января 2021 года была первой для каждого. Не иначе, как они загадывали друга друга на Новый год.

Ребята любят путешествовать — проехали и пролетели десятки тысяч километров. Впереди — особенное путешествие. Предложение Артем делал в небе — они с Анной летели над Казанью, а на земле был выложен баннер «Выходи за меня!»