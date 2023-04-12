Елена Сорокина рассказала о ключевых направлениях развития общественного транспорта

В рамках заседания областной Думы в среду, 12 апреля, состоялся «правительственный час» на тему: «О развитии транспорта общего пользования в г. Рязани». На вопросы депутатов ответили глава администрации г. Рязани Елена Сорокина и министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам в работе общественного транспорта и предложениям по его дальнейшему совершенствованию, в том числе по оптимизации маршрутов регулярных перевозок муниципальным и коммерческим транспортом, обновлению парка машин, усилению контроля за качеством предоставляемых услуг.

В докладе главы администрации г. Рязани Елены Сорокиной прозвучало, что ключевые направления в развитии транспорта общего пользования — приоритет магистральных маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, поэтапное обновление всего подвижного состава и сохранение городского электрического транспорта, ремонт контактных линий, а также постепенная адаптация маршрутной сети под потребности пассажиров.

Елена Сорокина доложила о результатах уже проделанной работы. При детальном изучении транспортных и пассажирских потоков, плотности жилой застройки, объектов общественного и социального назначения, центров массового скопления людей специализированной организацией впервые был разработан документ — комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), включающая в себя три сценария совершенствования сети маршрутов перевозок г. Рязани. КСОТ будет представлена общественности в июне после тщательного изучения, внесения замечаний соответствующих профильных ведомств и подготовки плана конкретных действий по ее реализации. Также она отметила, что парк общественного транспорта г. Рязани в 2023–2024 гг. планируется пополнить 67 автобусами большого класса, из которых 47 будут закуплены в текущем году, а 20 — в 2024 году, что позволит обновить автобусный парк на 51%.

Депутат областной Думы Никита Усачев поднял вопрос о многочисленных жалобах рязанцев на долгое ожидание общественного транспорта в вечернее время в густонаселенных районах города. По словам Елены Сорокиной, ситуацию планируется улучшить уже в мае, после поставки в регион новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и соответственно планируемого увеличения штата водителей.