Елена Сорокина рассказала, как будут решаться проблемы жителей Семчино

Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о встрече с жителями микрорайона Семчино. Пост мэр опубликовала ВКонтакте.

На прошлой неделе увидела в соцсетях видеоролик — обращение рязанцев по поводу строительства школы в Семчине. В этом обращении — и боль, и эмоции, и ощущение некой обманутости ожиданий. Понимаю, откуда это проистекает. Когда жители покупали квартиры в новом микрорайоне, они видели красивые картинки — им обещали одно, а получили они другое.

Сегодня состоялась встреча с жителями Семчино. Вопросов было озвучено много. Люди обеспокоены, и это понятно. Моя принципиальная позиция как руководителя — решать проблемы только через диалог. Двигаться будем поступательно, постараемся найти решение спорных моментов.

Реклама

Главный вопрос — конечно, школа в Семчине. Сразу скажу — школе быть. Управлением капитального строительства подготовлен проект школы на 1100 мест, состоящей из 4 блоков — блок начальных классов, административно-хозяйственный блок, в котором будет размещены столовая, актовый зал на 650 мест и библиотека, блок для учеников средних классов и спортивный блок на 3 спортзала. Школу обустроят «под ключ».

Строительство будет реализовывать утвержденный правительством Российской Федерации концессионер «ПроШкола». До 14 февраля регион отправит заявку на участие в этом проекте. Это реальный механизм, работающий при поддержке и под контролем государства. По графику согласование итоговой финансовой модели и текста концессионного соглашения с «ПроШколой» запланировано на июнь–июль текущего года, строительство будет осуществляться в 2023–2024 годах.

Проблема, которую озвучили жители, — это кольцо гаражей в районе будущей школы. В молодых развивающихся микрорайонах муниципальной земли почти не осталось. С этим мы вплотную столкнулись в Кальном. Вышли на диалог с жителями и вместе нашли решение. В Семчине практически та же ситуация. Мы должны сделать так, чтобы к школе вела дорога, по которой бы ходил общественный транспорт. Также необходима четкая тропиночная сеть — заасфальтированные дорожки с освещением.

Что касается детского сада в Семчине — его проект появился в 2019 году, он прошел государственную экспертизу. Чтобы выделить финансирование на строительство, в настоящее время Правительство Рязанской области получило одобрение инфраструктурного кредита. Мы ожидаем, что в феврале нам выделят лимиты из областного бюджета, в марте разместим закупку, в апреле заключим контракт. К концу текущего года объект должен быть введен в эксплуатацию.

Много вопросов жителей было связано с благоустройством дороги по ул. Княжье поле. Дорога проходит по участку, который находится в собственности третьего лица. Собственник явно не справляется, за дорогой не ухаживает, не чистит ее. Помимо текущих работ, здесь нужно обустроить тротуары и освещение. Мы предложили передать дорогу городу. Но с собственником полюбовно договориться пока не получилось — передавать дорогу городу он отказался, продать готов за баснословные деньги, поэтому мы готовим обращение в суд.

Ул. Семчинская — дорога муниципальная, проект на ее ремонт разработан, в нем учтены тротуары, разворотный круг у магазина «Пятерочка», заездные карманы и остановочные павильоны. В этом году будем заявляться на конкурс в Министерство транспорта на получение финансирования.

Жители подняли вопрос транспортной доступности микрорайона Семчино. Люди пожаловались, что автобусы 46 и 50 маршрутов не останавливаются на Телезаводе, хотя эта остановка предусмотрена. Проведем мониторинг, будем требовать от перевозчиков неукоснительного выполнения своих обязательств.

Коснулись и резонансной темы — 82 маршрута. Работа по этому вопросу ведется. На 30 автобусе уже добавили 2 машины среднего класса, через неделю планируется добавить еще 3. На 55 маршрут выпущено 10 единиц, на 21 маршрут добавили 2 единицы. По сравнению с 82 маршруткой количество машин и пассажировместимость сейчас значительно увеличена. Продолжим мониторинг и диалог с жителями.

По итогам сегодняшней встречи благодарна жителям за позитив и конструктивный диалог. Нам удалось обсудить действительно животрепещущие темы. Сожалею только об одном, что наша встреча не состоялась раньше. Мы открыты для общения и работаем для того, чтобы делать жизнь в нашем городе лучше. Мы неравнодушны — это наш город, и нам в нем жить.