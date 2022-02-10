Елена Сорокина проверила уборку снега в Рязани по обращениям в соцсетях

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как в Рязани убирают снег. Для проверки она выбрала адреса, которые указали пользователи соцсетей.

Сорокина отметила, что провела рейд спонтанно, заранее никого не предупреждая о проверке. По её словам, ей не нужны «потёмкинские деревни».

Рязанцы пожаловались на плохую уборку снега на перекрёстке улиц Стройкова и Гагарина. Речь шла о тротуарах в стороны остановки «Больница Семашко». Некоторые участки тротуаров прочищены хорошо, на некоторых – очень скользко. Так как с последствиями непогоды боролись несвоевременно, образовалась наледь. Утром 10 февраля там работала бригада Дирекции благоустройства города.

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Из-за выпавшего снега сильно сузилась дорога у роддома №2. Коммунальные службы уже приступили к её расчистке.

У дома №101 по улице Ленинского комсомола плохо расчищен пешеходный переход. Глава администрация обратила на него внимание служб. Поступили жалобы ещё на один переход, на улице 2-й Осенний переулок. Его почистили.

По адресу улица Юннатов, 8 поступил сигнал о свисающей с крыши наледи. До сих пор кровлю не очистили – участок огородили, но сосульки не сбили – говорят, не смогла подъехать спецтехника. Елена Сорокина пообещала, что будет оказана помощь. Управление благоустройства вместе с ГИБДД перекроет дорогу, чтобы управляющая компания смогла провести работы.

На остановке у дома №23 по улице Зубковой скапливался мусор. Во время визита мэр обратила внимание на скользкий сход с тротуара. Поручено убрать наледь.

Также Елена Сорокина проехала по улице Шереметьевской. Местные жители жаловались на сужение дороги. Поручено расчистить обочины.