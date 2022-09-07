Среда, 7 сентября, 2022
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Елена Сорокина проверила территории, на которые жаловались рязанцы

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Территории в городе должны быть не только красивые и комфортные, но и доступные для всех, написала на странице ВКонтакте мэр Рязани Елена Сорокина.

Сейчас работу в этом направлении продолжаем — на новых объектах, где проводим благоустройство, проектами обязательно предусмотрены пандусы и съезды для маломобильных групп населения.

Зачастую о проблемах с доступностью городской среды сигнализируют жители. Они обращаются в крупные рязанские паблики, которые доносят эти вопросы до администрации. Сегодня совместно с представителями сообщества «Народный контроль» проехали по тем местам, на которые горожане обращали особое внимание.

Первая точка была на улице Крупской — пешеходный переход на остановке имеет занижение только с одной стороны. При осмотре выяснилось, что есть нарушение ГОСТа — переход должен быть в 5 метрах от павильона. Сейчас занижение сделать со стороны остановки невозможно по соображениям безопасности — здесь происходит посадка и высадка пассажиров. Вопрос поручила решить, как вариант — согласовать с ГИБДД перенос остановочного комплекса.

На Новаторов полным ходом идет ремонт дороги. Активисты отметили, что занижение напротив дома не совпадает с переходом на противоположной стороне дороги, который ведет в Комсомольский парк. Будем разбираться. Не примем дорогу без предусмотренных проектом пешеходных переходов с обеспечением доступности для жителей! Управлению благоустройства поручила контролировать вопрос.

Еще один переход без соответствующего занижения находится на ул. Чкалова рядом с Монументом Победы. Еще в 2014 году здесь в целях безопасности нерегулируемый пешеходный переход перенесли с перекрестка в глубь улицы Чкалова. В 2023 году в рамках ремонта дорожного полотна по Первомайскому проспекту пешеходный переход будет приведен в надлежащее состояние с соблюдением доступности для маломобильных групп населения.

Поблагодарила активистов за бдительность и неравнодушие. Продолжим сотрудничать на благо жителей города.

Елена Сорокина проверила территории, на которые жаловались рязанцы
Елена Сорокина проверила территории, на которые жаловались рязанцы
Елена Сорокина проверила территории, на которые жаловались рязанцы
Елена Сорокина проверила территории, на которые жаловались рязанцы
Елена Сорокина проверила территории, на которые жаловались рязанцы
Елена Сорокина проверила территории, на которые жаловались рязанцы
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