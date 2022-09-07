Елена Сорокина проверила территории, на которые жаловались рязанцы

Сейчас работу в этом направлении продолжаем — на новых объектах, где проводим благоустройство, проектами обязательно предусмотрены пандусы и съезды для маломобильных групп населения.

Зачастую о проблемах с доступностью городской среды сигнализируют жители. Они обращаются в крупные рязанские паблики, которые доносят эти вопросы до администрации. Сегодня совместно с представителями сообщества «Народный контроль» проехали по тем местам, на которые горожане обращали особое внимание.

Первая точка была на улице Крупской — пешеходный переход на остановке имеет занижение только с одной стороны. При осмотре выяснилось, что есть нарушение ГОСТа — переход должен быть в 5 метрах от павильона. Сейчас занижение сделать со стороны остановки невозможно по соображениям безопасности — здесь происходит посадка и высадка пассажиров. Вопрос поручила решить, как вариант — согласовать с ГИБДД перенос остановочного комплекса.

На Новаторов полным ходом идет ремонт дороги. Активисты отметили, что занижение напротив дома не совпадает с переходом на противоположной стороне дороги, который ведет в Комсомольский парк. Будем разбираться. Не примем дорогу без предусмотренных проектом пешеходных переходов с обеспечением доступности для жителей! Управлению благоустройства поручила контролировать вопрос.

Еще один переход без соответствующего занижения находится на ул. Чкалова рядом с Монументом Победы. Еще в 2014 году здесь в целях безопасности нерегулируемый пешеходный переход перенесли с перекрестка в глубь улицы Чкалова. В 2023 году в рамках ремонта дорожного полотна по Первомайскому проспекту пешеходный переход будет приведен в надлежащее состояние с соблюдением доступности для маломобильных групп населения.

Поблагодарила активистов за бдительность и неравнодушие. Продолжим сотрудничать на благо жителей города.