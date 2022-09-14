Елена Сорокина проверила территории, которые благоустраивали в рамках проектов местных инициатив

14 сентября мэр Рязани Елена Сорокина посетила две территории, которые благоустраивали в рамках проектов местных инициатив. Речь идёт о парке Героев Отечественной войны 1912 года и об улице Голенчинской.

В парке Героев Отечественной войны 1812 года почти завершён первый этап благоустройства. Заброшенная зелёная зона, как отмечает глава администрации, обрела ухоженный вид. Там провели санитарную очистку и планировку территории, заасфальтировали дорожки.

– Уверена, инициаторы на этом не остановятся, и преображение парка продолжится на втором этапе. Уже сейчас в планах – освещение и скамейки, – сообщила Сорокина.

На улице Голенчинской находится культурно-оздоровительный комплекс «Обелиск». Два этапа благоустройства состоялись в 2018-2019 годах – была спланирована территория, смонтированы спортивные тренажеры, вымощена тротуарной плиткой площадка под обелиск и территория для сцены и фронтовой поляны, установлена кованая беседка. В этом году проведены работы по устройству водостока, заасфальтировано основание под игровую спортивную площадку, произведён монтаж ограждения, установлены трибуны, обустроена велопарковка и сцена.

– Жители этой территории очень активные, у них тоже есть планы по дальнейшему благоустройству, в том числе по объедению зеленых зон в парковый ансамбль, – добавил мэр.

Отметим, что в этом году в Рязани реализуют 29 проектов местных инициатив, по 12 из ним работы завершены.